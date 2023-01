Movida nel centro storico: vietata la musica all'esterno dei locali dalle 23

CROTONE - “È dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sia sugli interessi economici degli esercenti pubblici causa diretta od indiretta nel disturbo, sia sul diritto all’intrattenimento e allo svago oltre i limiti di tollerabilità”.

Con questa motivazione il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha disposto con ordinanza numero 26 del 27 gennaio, il divieto dalle ore 23 di sabato 28 gennaio di emettere musica all’esterno dei locali del centro storico.

L’ordinanza, che avrà la durata di 60 giorni, è una risposta dell’Amministrazione alle richieste dei residenti del centro storico che sia nel periodo natalizio che negli ultimi fine settimana hanno denunciato l’elevato disturbo proveniente dalla musica dei locali e schiamazzi. Il problema ’movida’ era stato al centro di un incontro, il 20 gennaio scorso, con le rappresentanze delle associazioni di categoria, gli operatori commerciali del centro storico ed il comitato dei residenti nel centro storico. Incontro dal quale sembrava essere emersa una reciproca volontà collaborativa per scongiurare l’emissione di provvedimenti inibitori. Invece, la collaborazione non pare esserci stata visto che nell’ordinanza viene “rilevato che pur all’esito di detti incontri continuano a registrarsi fenomeni di superamento dei limiti di emissione sonora previsti ex lege entro gli orari consentiti, oltre che il superamento stesso dei limiti orari consentiti come da ultimo registrato nell’ultimo fine settimana (20-22 gennaio 2023) attraverso i rilievi dell’Arpacal e della Questura di Crotone”.Da qui la decisione drastica di vietare la musica all’esterno dei locali.

In particolare l’ordinanza dispone che “dal 28 gennaio 2023 al 29 marzo 2023, nelle aree individuate come critiche del centro storico racchiuso all'interno del seguente perimetro: Piazza Duomo, Via Raimondi, Largo Umberto I, Largo Gaele Covelli, Viale Regina Margherita, Via Discesa Fosso, Piazza Castello, Via Risorgimento, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Immacolata, il divieto dalle ore 23,00 ad ogni esercizio pubblico e commerciale, anche se in possesso di nulla osta acustico, di emettere all’esterno dei locali musica e suoni, sia mediante esibizioni di artisti, sia mediante ogni forma di emissione sonora, anche mediante la pratica della c.d. “silent disco” o “silent music” (uso di cuffie distribuite agli avventori dei locali)”.