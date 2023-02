Il Gak presenta il corso di archeologia sul 'quartiere meridionale'

Racheli è l'archeologa che ha operato lo scavo nel sito dell'attuale centro direzionale della Bper, prima della sua costruzione. Quindi potrà illustrare adeguatamente le varie fasi dello scavo nel sito, inquadrandone i risultati nel contesto degli altri scavi archeologici effettuati nell’area, riconosciuta come uno dei quartieri urbani dell'antica polis.

Se ne deduce l'importanza della relazione della Racheli, anche in vista della futura apertura al pubblico di tale sito. Dopo la fine della lezione, infatti, gli studenti partecipanti avranno la possibilità di visitare, in via straordinaria per concessione del Comune di Crotone, il sito archeologico della Bper con la guida dell'archeologa Agnese Racheli.