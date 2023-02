Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Franco Lerda.

La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente.