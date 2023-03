Crotone...al futuro. Convegno del Forum Terzo Settore a palazzo comunale

Crotone …al futuro. Convegno del Forum del Terzo Settore. Morire di Calabria, si può? A quanto pare sì e ce lo raccontano i fatti di cronaca degli ultimi mesi. A dirlo è la presidente dell'associazione Sabir, Manuelita Scigliano che ha organizzato un incontro per la giornata dal 3 marzo in qualità di portavoce del Terzo Settore di Crotone. "Per un bambino che nasce in Calabria - dice la Presidente - l’aspettativa di vita in buona salute è di 54,4 anni, la più bassa del Paese, con un divario di 12 anni rispetto alla Provincia di Bolzano, che ha la più alta (67,2%). Tra le bambine la forbice è ancora più ampia, 15 anni in meno rispetto al Trentino. Questo è infatti uno dei dati che emergono dalla XIII edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia “Come stai?” di Save the Children". L'obiettivo dell'incontro è di aprire il dibattito sul ruolo degli Enti del Terzo Settore nel guidare, sostenere e accompagnare lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio promosso dal Forum del Terzo Settore di Crotone. "La giornata del 3 marzo - spiega Manuelita Scigliano - servirà a comprendere da un lato l’importanza degli ETS e il ruolo strategico che essi rivestono in un’ottica di complementarità con gli enti e le istituzioni pubbliche, ruolo che deve essere riconosciuto e valorizzato, ma dall’altro a conoscere anche le risorse disponibili affinché questi interventi siano organici, efficaci ed efficienti". L'appuntamento è per il 3 marzo ore 15 presso la Sala Consiliare del Comune di Crotone