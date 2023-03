Verso Picerno-Crotone, Zauli guarda avanti con fiducia: "Mi aspetto ulteriori miglioramenti"

CROTONE - L'esigenza di tenere la barra dritta e la concentrazione al top, nonostante una classifica piuttosto cristallizzata, con il secondo posto blindato e il primo ormai irraggiungibile. Il Crotone parte alla volta di Picerno per rimanere mentalmente nel campionato, provando ad ottenere il massimo consapevole che la strada dei playoff è ormai quella tracciata. Un lavoro di prospettiva che Zauli proverà a capitalizzare in questa fase, provando nel contempo a tenere alta la pressione nei confronti di chi comunque al momento comanda in assoluta scioltezza.

"Ho detto ai ragazzi che punteremo ad avvicinarci al Catanzaro - le parole di Lamberto Zauli - Questo deve continuare ad essere il nostro intendimenti, dobbiamo cercare salvaguardare minimo il secondo posto, anche se c'è evidentemente un vantaggio importante. Ogni partita per noi è un motivo di crescita, e questa arriva anche grazie al risultato. Noi ci proveremo fino all'ultimo se poi chi ci precede sarà stata più brava stringeremo loro la mano, sperando poi di ritrovarli in serie B l'anno prossimo".

Anche le scelte in questo senso, non terranno conto dei match in prospettiva. "Farò delle scelte non pensando alla sfida prossima contro il Catanzaro, ma guardando partita dopo partita. Cercando di coinvolgere tutti i giocatori facendoli sentire importanti. Li vedo tutti partecipi e coinvolti, e questo è un valore importante, e assolutamente non scontato". Tra i nomi più attesi e nelle prime due uscite della gestione Zauli utilizzati poco figurano D'Errico e Kargbo. Che però l'allenatore reputa fondamentali per il progetto: "Li ritengo due giocatori importanti per questa squadra. Parlo con loro in maniera molto franca, so chi ho gratificato e chi no in queste due partite, e ce ne sono anche altri. L'obiettivo è portare avanti tutti. D'Errico non aveva tante partite, sta ritrovando una condizione. Il ragazzo sta facendo un salto di qualità importante, e sono sicuro che possa essere un valore aggiunto. L'idea di portarlo al top ai playoff sarebbe un grande risultato. Siamo nella fase in cui deve mettere tanti allenamenti di qualità. Per quanto riguarda Kargbo la stessa cosa, lo ritengo un titolare, conosco il suo percorso. E' uno di quelli che porterà alla stessa altezza di chi ha giocato in queste due partite".

Durante la settimana il Crotone al gran completo si è recato al Palamilone per rendere omaggio alle vittime del naufragio. Una visita privata, composta e silenziosa, ma molto intensa.

"E' stato un momento forte - ha raccontato Zauli -, che ci ha coinvolti tutti. Dentro ognuno di noi c'era una tempesta, abbiamo soltanto portato il nostro affetto verso persone che stanno soffrendo e rispetto per quelli che non ci sono più".