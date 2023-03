Roccabernarda, va in scena lo spettacolo "L'altro Mozart'

Lunedì 27 marzo 2023 alle ore 10,00 presso la sala Teatro dell’Istituto L. Vinci di Roccabernarda con lo spettacolo 'L’Altro Mozart' itinerario narrativo-musicale, su testi di Alessia Todeschini e sulle note di Marco Marzi riprendono le attività educational AMA Calabria promosse con l’obiettivo di formare un nuovo pubblico teatrale.

Al progetto hanno aderito con il consueto entusiasmo i docenti dell’Istituto Vinci guidati dal maestro Francesco Castagnino che hanno voluto offrire ai propri allievi una importante e significativa occasione di ascolto. Nel corso della mattina sarà rappresentata la storia Nico, pronipote di Mozart, che non amava la musica a causa di esperienze negative in questo campo: esperienze pregresse che lo hanno indotto a mettere un muro tra la sua vita e l’arte dei suoni! E Mozart? È il suo peggior incubo! Come nelle più belle favole, ecco che per magia, appare Mozart: si accattiva l’amicizia e la simpatia di Nico; facendo leva sui suoi racconti (spesso incentrati sulla sua goffaggine e sulle difficoltà incontrate), lo conquista, gli infonde coraggio, e piano piano lo attira con sé nel bellissimo mondo della musica, perché ne possa assaggiare il sapore.

Ad interpretare la piece musical-teatrale l’ensemble strumentale dell’Orchestra La Grecia composto dal percussionista Antonio Argantino, dal clarinettista Vincenzo Virgillo, dal trombonista Danilo Giampà, dalla flautista Veronica Romeo, dall’oboista Beatrice Spinelli, dal fagottista Rocco Stranieri, dal tubista Tommaso Cristofaro, dal cornista Francesco Servidone e dal trombettista Francesco Tropea e diretto da Ferruccio Messinese cui si è aggiunta, in qualità di voce narrante, Giulia Pollice.