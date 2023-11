Kroton Nuoto, bilancio positivo al memorial 'Borracci' di Lamezia Terme

Prima uscita ufficiale e primi ottimi risultati per la Kroton Nuoto, che lo scorso fine settimana è stata di scena con molti dei suoi atleti al Meeting Memorial Massimo Borracci di Lamezia Terme. Ai nastri di partenza le migliori società calabresi, che hanno avuto modo di verificare il lavoro fatto fino ad ora in una fase dedicata prevalentemente ai carichi fisici in vista della stagione che entrerà a breve nel vivo. La Kroton Nuoto ha fatto registrare ottimi risultati e crono, considerata anche la fase di carico in vista dei due appuntamenti clou, ovvero la Coppa Brema di dicembre e i prossimi campionati regionali che si terranno nel mese di marzo. Da registrare le grandi performance di Marco De Gennaro nei 100 stile libero chiusi in 53,60, così come nei 50 dorso in 27,7’’ che gli è valso il secondo posto di categoria. Ottimi piazzamenti anche per Alessandro Torromino nei 50 rana, di Miriam Tonolli nei 200 rana, di Loris De Raffaele nei 50 rana.

Il prossimo appuntamento ufficiale è fissato per il 25 novembre a Reggio Calabria per la prima Prova tempi, tappa in cui il team si farà trovare pronto e in una fase di lavoro diversa, che consentirà quasi certamente di migliorare le performance cronometriche.

“Abbiamo avuto delle ottime indicazioni – afferma il direttore tecnico della Kroton Nuoto, Roberto fantasia – i ragazzi si sono comportati in maniera egregia nonostante il particolare periodo di carico che, ovviamente, non gli consente in questo momento di essere tirati a lucido come nelle migliori occasioni. Continueremo a lavorare con questa stessa voglia e con la determinazione di chi sa di poter ottenere grandi risultati, ci aspetta una stagione lunga e impegnativa, ma vogliamo affrontarla al massimo delle nostre possibilità”.