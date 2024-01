Consegnati i premi Giovanni Grillo, per non dimenticare gli internati militari

Michelina Grillo è figlia di Giovanni Grillo, militare italiano originario di Melissa internato per non aver aderito al nazifascimo. Una vicenda quella di Grillo e di altre migliaia di militari italiani che rifiutarono di stare dalla parte dei tedeschi che è poco conosciuta. Per questo da anni (il Premio è alla sua nona edizione) Michelina Grillo lavora per non far perdere la memoria di quanto accadde. Una missione, la sua, che affonda le radici nella drammatica vicenda familiare vissuta, in quanto Giovanni Grillo, internato militare, al quale è intitolato il premio, tornò dal luogo di prigionia in un lager segnato nel fisico, ma sempre forte nelle sue convinzioni ideali di uomo libero e servitore della Patria: “Noi impariamo dal passato, selezioniamo, valutiamo, come avete fatto voi che, probabilmente, non avevate mai sentito parlare degli Internati Militari fino ad oggi. E la presa di coscienza della tragedia che ha colpito chi era nei campi nazisti e chi, a casa, non sapeva nulla del destino dei propri cari, non può essere passata sulle vostre menti e sui vostri cuori senza un minimo di riflessione, senza una reazione. Quella degli internati Militari Italiani è una vicenda - ha sottolineato Michelina Grillo - spesso trascurata sia dal punto di vista storico-culturale, sia sul piano politico. Grazie a voi, noi ricordiamo oggi tante giovani vite che hanno amato la Patria e sacrificato la loro vita per dei valori che oltrepassavano la loro stessa vita. Perché la parola Patria, che è una parola non ideologica, coincide esattamente con il suo significato, in tante lingue: la terra dei padri, e dei padri dei padri. Gli Internati Militari italiani, rifiutandosi di aderire al nazifascismo, sacrificarono volontariamente e consapevolmente la loro vita, indicando così la via dell’impegno in difesa del Paese ed aprendo la strada a un cammino nel segno della democrazia e della pace”.