Farina, la vecchia discarica torna a fumare dopo l'incendio di venerdì 9 settembre

Come un vecchio vulcano che si risveglia da un lungo sonno, l'ex discarica di Farina ha ripreso a fumare. Dalla prima collina di rifiuti, nei pressi dei serbatoi di percolato, si alza un filo di fumo che ha tutta l'aria di arrivare dal ventre della discarica, frutto, forse, di un processo interno di combustione. Ma potrebbe trattarsi anche di un principio d'incendio, come quello da cui il 9 settembre scorso sono divampate le fiamme che si sono alimentate con le sterpaglie minacciando i sistemi di monitoraggio installati dopo la messa in sicurezza d'emergenza, un intervento da diversi milioni di euro andato avanti per anni ed al quale avrebbe dovuto seguire la bonifica.

Era già successo una settimana addietro. Allertati nuovamente dai residenti, i vigili del fuoco si erano recati sul posto per un sopralluogo, al termine del quale avevano inviato una comunicazione al Comune, gestore della vecchia discarica comunale, Arpacal ed alle altre autorità competenti. Ma non ci risulta che i destinatari si siano dati pena. La discarica, peraltro, sembra in stato di abbandono, come quando era piena dei gas sprigionati dai rifiuti prima che venisse "inertizzata" con la messa in sicurezza d'emergenza e dotata di sfiati e centraline funzionali al controllo ed al il monitoraggio fino alla messa in sicurezza permanente.

La bonifica è stata già finanziata con 10 milioni di euro dal Governo, insufficienti però a coprire il costo del progetto, stimato in 16 milioni, e, di conseguenza, la spesa finale che potrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni. L'intervento è complesso, sia per le dimensioni ragguardevoli della discarica che accoglie spazzatura dalla metà degli anni sessanta del secolo scorso, sia per la presenza nelle sue viscere, circostanza nota da una vita, di rifiuti pericolosi provenienti dall'ex Montedison, in particolare i fanghi prodotti dall'alluvione del 1996.

I residenti, ovviamente, non dormono sono tranquilli. Il comitato di quartiere segue l'evolversi della situazione, dalla serata dell'incendio. E questa mattina su facebook ha fatto la sua comparsa un video del fumo dal quale è stata estratta la foto pubblicata in questa pagina.