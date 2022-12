Tromba d'aria colpisce anche a Capocolonna, Campione ed Alfieri: danni a case ed ai camping (Video)

CROTONE - La furia della tromba d'aria che si è abbattuta sulla costa crotonese nelle prime ore del mattino di domenica 4 dicembre ha colpito anche la zona di Capocolonna e delle località Campione ed Alfieri dove lo storico campeggio è stato gravemente danneggiato con le roulotte capovolte dalla tromba d'aria, alberi abbattuti, allegamenti dei parcheggi.

Gravi danni si sono registrati anche al campeggio Hera Lacinia di Capocolonna la cui struttura principale è stata scoperchiata. Abbattuti anche qui alberi e danneggiate numerose strutture di servizio al camping. Critica la situazione anche nelle zone di campagna di Capocolonna ed Alfieri (in particolare via Astilo) con diversi tetti danneggiati e coperture delle serre strappate dal vento. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Intanto gli operai del Comune di Crotone sono intervenuti per ripulire la zona dagli alberi caduti e ripristinare la viabilità interna della zona. Volontari della Protezione civile e della Croce rossa stanno assistendo le persone che hanno subito danni.