Cerignola-Crotone, l'orgoglio di Lerda: "Vinta una partita fondamentale, i ragazzi hanno dato tutto"

Franco Lerda passa all’incasso. Con orgoglio e soddisfazione, consapevole delle difficoltà che avrebbe incrociato contro una rivale di buon livello e l’emergenza generata da sette defezioni dell’ultima ora: “Per noi è un risultato molto importante – rimarca l’allenatore – considerato il valore dell’avversario, del fatto che era la terza partita in una settimana e di qualche acciacco di troppo. Devo dire che i ragazzi sono andati oltre ed hanno conquistato una vittoria che per noi è fondamentale”. Sofferta ma determinante in chiave classifica, ma anche per la capacità di sapersi adattare ad ogni situazione: “E’ stata per noi una settimana particolare, con uno sforzo importante tra viaggi e superfici di gioco diverse. Venivamo da Taranto dove abbiamo giocato su un campo impraticabile, stavolta era buono ma sintetico. Condizioni diverse ma i ragazzi sono stati davvero bravi e devo fare loro un plauso”.

All’orizzonte il ritorno allo Scida, con il pubblico che ripopolerà gli spalti: “Siamo contenti che potranno tornare a sostenerci. Per noi sono fondamentali, e siamo contenti di riaverli al nostro fianco. Ora dobbiamo recuperare e ricaricare le energie in vista degli ultimi appuntamenti prima della sosta”.