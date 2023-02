Servizio civile nazionale, consorzio Jobel: un'opportunità per un'esperienza nel sociale

Venerdì 10 febbraio è l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande per il servizio civile nazionale, aperto a ragazzi e ragazze fra i 18 e i 28 anni che per dodici mesi vogliano fare un’esperienza formativa nel sociale. Lo ricorda il consorzio Jobel che ha messo a disposizione quattro posti presso il Museo e Giardini di Pitagora. Il termine scade alle ore 14.

I volontari del servizio civile percepiscono un’indennità di 440 euro mensili. Ma non è una questione di soldi. "Per i nostri giovani - spiega una nota del consorzio - il servizio civile è un’esperienza utile di formazione professionale quanto umana e un’opportunità di fare un primo passo nel mondo del lavoro, al fine di apprenderne le dinamiche e sviluppare le skills utili per un futuro professionale ben collaudato".

"Il valore formativo auspicabile e raggiungibile alla fine di tale progetto - prosegue la nota - va al di là di come si sviluppi il percorso futuro di ogni ragazzo. Soprattutto perché si crea una relazione positiva con le persone con cui si entra in contatto, e questo diminuisce il timore dell’altro e cambia il nostro modo di percepire il mondo".