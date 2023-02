Avellino-Crotone, il rimpianto di Lerda: "Puniti da due prodezze, i ragazzi hanno fatto bene"

Franco Lerda mastica amaro. La sconfitta di Avellino costa cara, e complica ulteriormente i piani di rimonta. Anzi, a conti fatti la corsa subisce un arresto forse decisivo. L’allenatore però mescola il disappunto del passo falso al compiacimento per una prova sostanzialmente positiva della sua squadra: “Purtroppo è il calcio - commenta a caldo - abbiamo subito due eurogol, perchè per il resto anche nel primo tempo la mia squadra ha fatto bene, sbagliando soltanto alcune situazioni che avrebbe dovuto gestire meglio. Loro oltre al non hanno fatto molto di più, ed in quelle situazioni dovevamo forse uscire meglio non lasciando tutto quello spazio per la battuta. Ma alla squadra ho davvero poco da rimproverare”.

Lerda punta l’indice soprattutto tutto in quella terza rete che ha chiuso di fatto i giochi in un secondo tempo in cui stava provando ad aumentare la pressione: “Non dovevamo assolutamente subire quel gol - in una situazione di palla inattiva che dovevamo calciare via. La partita era ancora aperta e c’erano i margini per riaprirla. Bisogna dare merito alla bravura loro in occasione delle prime due reti, mentre noi nel contesto della nostra supremazia potevamo essere più pericolosi”.