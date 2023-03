Akrea, consegnati i nuovi mezzi per aumentare la raccolta differenziata

CROTONE - Il parco automezzi di Akrea, la società partecipata del Comune di Crotone incaricata della raccolta dei rifiuti, si arricchisce finalmente dei nuovi 23 mezzi. Tra venerdì 3 e sabato 4 marzo sono stati consegnati i primi 9 costipatori da 5 mc e 3 vasche da 5 mc; nei prossimi giorni saranno consegnati gli ulteriori mezzi. Si tratta dei mezzi che Akrea ha acquistato grazie al finanziamento regionale di 2 milioni di euro destinati all'implementazione della raccolta differenziata. “Questi nuovi mezzi - dichiara il presidente di Akrea, Antonio Bevilacqua - saranno tutti dedicati alla raccolta differenziata finalizzandoli all’aumento della percentuale, grazie anche alla collaborazione dei cittadini. Percentuale che già tra gennaio e febbraio è salita di 5 punti percentuali” “L'obiettivo dell'amministrazione - ha detto Voce - è quello di potenziare i mezzi a disposizione degli operatori di Akrea. Siamo al lavoro per mettere in condizione la società di essere sempre più in grado di fornire alla comunità un servizio efficiente ed efficace”