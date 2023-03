Conferita ad Aldo Brugellis la qualifica di 'Maestro Benemerito' di Judo per la sua pluriennale attività

Un altro tassello si aggiunge alla straordinaria collezione personale di Aldo Brugellis, il maestro del judo crotonese, da 50 anni sulla breccia. Ebbene, allo storico prof è pioniere della disciplina in città, è stata conferita la qualifica di 'Maestro Benemerito', una decisione sottoscritta dal presidente della Fijlkam Domenico Falcone, che l'ha comunicata direttamente a Brugellis. La missiva inoltrata al maestro della Judo Calabro Crotone recita così: "Sono lieto di comunicarti che il consiglio di Settore, nella riunione del 21 dicembre, ha conferito la qualifica di Maestro Benemerito in considerazione della Tua pluriennale attività svolta in favore del Judo e per il costante e qualificato impegno offerto per lo sviluppo della nostra disciplina".

Prossimamente saranno effettuate le consegne, attraverso comunicazione del Comitato Regionale competente. Falcone conclude la sua lettera congratulandosi ancora con Brugellis per l'importante riconoscimento "che corona la tua lodevole attività al servizio della Federazione".