Pallanuoto, la Rari Nantes Auditore ospita l'Ortigia: obiettivo custodire il primato

SERIE B

Nella dodicesima e terza giornata del girone di ritorno del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile la Rari Nantes L. Auditore ospiterà presso la Piscina Olimpionica Città di Crotone l'Ortigia Academy Siracusa (inizio ore 14,30), attualmente ottava in classifica con 9 punti ed impegnata in pieno nella lotta per evitare la retrocessione diretta e i playout.

Dopo l’importantissima, in termini di risultato, classifica e prestigio, vittoria di sabato scorso a Napoli contro la Waterpolo Lions, in quella che per tutti è la piscina simbolo della pallanuoto italiana, la Rari Nantes L. Auditore ha l’obbligo morale di dare seguito alle ultime prestazioni e di difendere il primo posto in classifica dagli attacchi delle contendenti, prima fra tutte l’Arechi Salerno - che sabato sarà di scena a Catania nel match clou di giornata con la Polisportiva Muri Antichi.

Il valore dei nostri prossimi avversari è conosciuto. La compagine di Siracusa è composta interamente dai ragazzi che compongono le giovanili dell’Ortigia Siracusa, alcuni dei quali si troveranno a giocare in under 20 alla ricerca del tris scudetto, oltre che da ragazzi che per motivi di studio o lavoro non possono allenarsi compiutamente con la prima squadra in Serie A1.

L’Academy è una gran bella squadra, ben organizzata, ottimamente allenata dal tecnico Gino Leone – anch’egli con prestigiosi trascorsi e risultati in Serie A1 ed in Europa – e soprattutto con tanto entusiasmo. Conoscono bene il valore di questo campionato e sanno che da partite del genere possono tirare fuori il coraggio e l’entusiasmo per mettere in difficoltà formazioni sulla carta più forti. Sinora il loro percorso è stato caratterizzato da più da sconfitte che vittorie, ma è tanto evidente quanto chiaro che la corsa alla salvezza diretta e la possibilità di prendere lo scalpo della capolista sarà loro ambizione. Sarà una gara tesa, nuotata, importante e che resterà in bilico sino agli ultimi minuti.