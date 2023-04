Ryanair, più frequenze estive su Lamezia e Crotone, nuova tratta Sant'Anna-Treviso

Aumenta con frequenze e nuove tratte l’operativo Ryanair sugli aeroporti calabresi di Crotone e Lamezia Terme per la stagione estiva 2023. L’incremento delle frequenze riguarda le rotte da Lamezia per Bergamo, Bologna, Malta, Torino, Verona e Vienna; dall’aeroporto Sant’Anna di Crotone aumentano le frequenze per Bologna e Bergamo e viene inserita la nuova tratta per Treviso. In totale saranno 220 i voli settimanali e 19 le rotte servite con un importante investimento economico della compagnia irlandese.

Nel dettaglio, informa una nota di Sacal, l’aeroporto Sant’Anna vedrà i collegamenti per Bologna da 3 a 5 frequenze, Bergamo passerà a 7 frequenze con un ulteriore incremento nel mese di agosto e il nuovo volo per Treviso servito con 5 frequenze, tutte su base settimanale. A Lamezia, invece, i collegamenti incrementati includono Bergamo che passerà a 19 frequenze settimanali, Bologna 13, Malta da 2 a 5, Vienna e Karlsruhe con 3 collegamenti settimanali in luogo dei 2 della scorsa estate. Nuovo volo anche per Venezia Marco Polo su base giornaliera.