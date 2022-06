Picchiava ed umiliava l'anziana madre: arrestato 45enne di Crotone

CROTONE - Maltrattava l'anziana madre con il solo scopo di metterla continuamente in soggezione. Per questo L.L., un uomo di 45 anni di Crotone, è stato arrestato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento emessa dal Gip del Tribunale di Crotone.

Il giudice ha accolto le risultanze delle investigazioni, condotte dai carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica di Crotone, ritenendo rilevanti gli indizi di colpevolezza a carico dell'uomo il quale, a partire dal 2015, avrebbe posto in essere dei comportamenti domestici lesivi della dignità nei confronti della madre, oggi 83enne, consistiti nello “sporcare deliberatamente la loro dimora, anche defecando in tutte le stanze e persino all’interno della macchinetta del caffè”, per costringerla a effettuare costantemente delle approfondite pulizie, nonché nel minacciarla verbalmente in modo ripetuto e continuo. Alla fine dello scorso mese di maggio, infine, l'ha picchiata lanciandole addosso delle sedie e sbattendo volontariamente una porta dell’appartamento contro la sua testa cagionandole delle lesioni considerate gravi.

Rilevanti, per la ricostruzione degli eventi, sono state le testimonianze rese dalla donna e dall’altro figlio, che hanno suffragato l’impianto accusatorio raccolto dai carabinieri che hanno attivato le procedure previste dal Codice rosso per i maltrattamenti in famiglia ed ottenuto in tempi rapidissimi, sia dalla Procura della Repubblica che dal Gip, la misura cautelare. L'uomo stato associato alla Casa Circondariale di Catanzaro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.