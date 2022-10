I calciatori del Crotone ospiti del circo e Golemic entra nella gabbia dei leoni (VIDEO)

CROTONE - Una serata particolare per i calciatori del Football Club Crotone che giovedì 20 ottobre, sono stati ospiti del circo Donan Orfei che si trova in città per una serie di spettacoli. I giocatori, con famiglie al seguito, hanno assistito allo spettacolo circense diventando, anche in un'occasione, protagonisti. In particolare il capitano Vladimir Golemic è entrato nella gabbia dei leoni suscitando l'entusiasmo del pubblico presente. Proprio Golemic, insieme al portiere Branduani hanno consegnato ai responsabili del circo la maglia ed i gagliardetti del Crotone.

L'iniziativa rientra in una serie di attività messe in campo dall'associazione 'Amici del circo' di Crotone guidata dal Gianluca Marino. Venerdì 21 ottobre gli artistid el circolo andranno a fare visita ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell'ospedale di Crotone, mentre il 25 ottobre saranno protagonisti di una iniziativa di solidarietà con uno spettacolo dedicato alle famiglie in difficoltà. Infine, mercoledì 26 ottobre, alle 17 presso i campi dell'Academy Crotone ci sarà un triangolare di calcio a scopo benefico tra avvocati di Crotone, giornalisti e circo Orfei.