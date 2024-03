Serie C, sussulto del Crotone: Comi piega il Messina e i rossoblù ritrovano la strada del successo

Il blitz che interrompe il lungo digiuno e riporta sui binari del decoro una stagione che stava prendendo una piega pericolosa. Da Messina il Crotone torna con un successo tanto prezioso quanto rigenerante per rialimentare autostima ed energia in un gruppo che aveva alle spalle troppe delusioni in serie. Ma la zuccata di Comi a dieci minuti dallo scadere della sfida del ‘San Filippo’ ha un valore inestimabile nel percorso del Crotone verso la certificazione dei playoff. Ed anche per Baldini, che voleva una risposta prepotente dopo i disastri di Foggia e Giugliano. Missione compiuta, in attesa di validare la guarigione con altri esami, subito pronti all’orizzonte.

LE SCELTE

In parte dettate dagli impegni ravvicinati, in parte anche dall’emergenza che limita le soluzioni, ma anche dall’esigenza di mescolare gli interpreti dando spazio e minutaggio a quanti hanno trovato poca vetrina nelle ultime settimane. Questi ingredienti portano ad una composizione dell’undici inedite, con la presenza di Leo in difesa, in zona trequarti e Comi in attacco. C’è anche Loicono al centro della difesa con Gigliotti, mentre in mezzo al campo Felippe veste i panni del regista accanto a Zanellato, mentre alle spalle del numero 10, preferito a Gomez, ci sono Bruzzaniti, D’Ursi e Tribuzzi. Un volto inedito, che conferma la volontà dell’allenatore di ricercare la ricetta perfetta.

Le ultime sciagurate rimonte incassate obbligano i rossoblù a cambiare registro. Partendo dall’atteggiamento. E la squadra di Baldini dimostra di voler davvero mostrare un volto differente, lasciandosi alle spalle l’ultima fase horror del torneo. Il primo tempo non produce reti, ma comunque offre uno spettacolo godibile con i rossoblù determinati e ordinati, talvolta anche con uscite e trame di buona fattura. Nel computo della squadra di Baldini figurano una conclusione di D’Ursi che finisce di poco fuori, e un’altra ripartenza vanificata dall’uscita tempestiva del portiere messinese. Sul fronte opposto un paio di ripartenze ficcanti e soprattutto una traversa scheggiata direttamente da calcio di punizione, ma nel complesso un primo tempo piacevole ma senza l’affondo vincente.

Il secondo tempo si apre con un doppio brivido per il Crotone, bucato in ripartenza e salvato da un superbo Dini che si oppone col corpo alla conclusione a botta sicura di Emmausso. Un minuto dopo Messina in vantaggio ma la gioia è strozzata dal fischio dell’arbitro che interrompe il gioco. Sul versante opposto il Crotone sciupa un buon break con una conclusione alle stelle di Felippe da favorevole posizione.

Ed è sempre il Crotone ad avere sui piedi la chance più ghiotta, sprecata malamente da Giron che col destro spedisce a lato un tap in che avrebbe meritato maggiore sorte. Sempre i rossoblù divorano una nuova occasione col mancino di Comi calciato in curva su comodo invito laterale di Giron. Spingi e spingi arriva il gol che sblocca la contesa: la firma è proprio di Comi, bravo a raccogliere l’invito di Crialese e impattare di prepotenza alle spalle del portiere giallorosso. E’ il gol che vale il blitz che scaccia la crisi e rilancia il Crotone verso posizioni più consone, cancellando di fatto un periodo disastroso. Che però attende nuove e immediate verifiche.

MESSINA 0

CROTONE 1

MARCATORI: 34’st Comi

MESSINA: Fumagalli; Lia (43’st Scafetta), Manetta, Dumbravanu, Ortisi; Frisenna (45’st Civilleri), Franco (45’st Firenze); Rosafio (33’st Plescia), Emmausso, Ragusa (43’st Salvo); Zunno. A disp.: Di Bella, Zona, J. Fumagalli, Polito, Salvo, Civilleri, Giunta, Firenze, Scafetta, Cavallo, Luciani, Signorile. All. Modica

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Zanellato, Felippe; Bruzzaniti (15’st Crialese), D’Ursi, Tribuzzi; Comi (37’st Vitale). A disp.: D’Alterio, Battistini, Bove, Rispoli, Costa, Tumminello, D’Errico, Cantisani, Gomez, Kostadinov. All. Baldini

ARBITRO: Nicolini di Brescia

AMMONITI: Zanellato (C), Emmausso (M), Loiacono (C), Gigliotti (C), Manetta (M)

ESPULSI: 41’st Emmausso (M)